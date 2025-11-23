O Botafogo e o Lanús garantiram suas classificações para a Libertadores de 2026 no último sábado (22). Os brasileiros venceram o Grêmio e cravaram a vaga no G7 do Brasileirão de maneira antecipada, enquanto os argentinos conquistaram o título da Sul-Americana após vitória nos pênaltis sobre o Atlético-MG.\nAINDA TEM VAGA (MAS NÃO MUITAS)\nAté agora, 30 times já estão garantidos entre os 47 que disputarão o torneio — a lista completa inclui clubes que vão disputar a fase preliminar do torneio continental.\nCinco deles são brasileiros: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Botafogo. Os dois primeiros da lista, aliás, disputarão a final da atual edição da Libertadores no sábado.\nO país ainda terá mais três clubes participantes. Dois deles sairão da classificação do Brasileirão, enquanto a última vaga ficará para o vencedor da Copa do Brasil, que está na semifinal.