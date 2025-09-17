Após cair precocemente nas quartas de final do SP Open, Beatriz Haddad Maia fez sua estreia nesta quarta-feira (17) no WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, com uma vitória por 2 sets a 0 contra a tenista da casa Dayeon Back.\nAtual campeã do torneio na capital coreana, a brasileira, 25ª do ranking da WTA (Associação das Tenistas Profissionais), se impôs contra Dayeon, 306ª do mundo, com parciais de 6/4 e 6/3, em 2h22 de partida.\nNas oitavas de final, a paulistana de 29 anos vai enfrentar a alemã Ella Seidel, 105ª da WTA.\nBrasil estreia no Mundial com vitória de virada contra a China\nCaio, Piu e Luiz Maurício são as estrelas do Brasil no Mundial de Atletismo\nCampeão Tocantinense 2025 é rebaixado pelo STJD que orienta nova semifinal; entenda\nNo confronto desta quarta, Bia Haddad chegou a passar mal no fim do segundo set, com sinais de ânsia de vômito, com a partida precisando ser interrompida para atendimento médico.