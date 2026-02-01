O Bela Vista derrotou o Capital por 1 a 0, na tarde deste domingo (1º), no Estádio Jorge Filho, em Angico, pela 3ª rodada do Campeonato Tocantinense. O gol da vitória foi marcado por Arnaldo, aos 43 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Bela Vista saiu da zona de rebaixamento e igualou a pontuação de Capital e Araguaína, 3º e 4º colocados, respectivamente.\nA etapa inicial teve poucas chances claras de gol. Pelo Capital, Ítalo Cauã desperdiçou a melhor oportunidade. Já o Bela Vista chegou com perigo após passe de Paulo Claudino para Rômulo, que finalizou fraco. O restante do primeiro tempo foi equilibrado, mas com muitos erros de passe de ambos os lados.\nCopa do Brasil 2026: Capital e Tocantinópolis conhecem seus adversários na 2ª fase\nAraguaína volta à Copa do Brasil após 16 anos em busca de avanço inédito