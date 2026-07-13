O Batalhão FC assegurou sua participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) pelo segundo ano consecutivo. A classificação veio com o título do Campeonato Tocantinense Sub-20, conquistado após uma vitória emocionante nos pênaltis sobre o União.\nNa edição deste ano, o time acabou eliminado ainda na fase de grupos, mas agora projeta uma preparação focada em alcançar uma marca inédita: a classificação para a segunda fase do maior torneio de base do país.\nApós eliminação do Brasil na Copa, Neymar participa de torneio de pôquer em Las Vegas\nSeleções classificadas para as semifinais da Copa são as 4 primeiras no ranking da Fifa\nBrasileiro Guto Miguel é campeão juvenil de duplas em Wimbledon\nAlém da vaga já garantida pelo Batalhão, o Tocantins pode ter um segundo representante no torneio. A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) informou que o presidente Leomar Quintanilha mantém tratativas para viabilizar mais uma vaga junto à Federação Paulista de Futebol. Caso a solicitação seja aceita, o posto será ocupado pelo União, vice-campeão estadual da categoria.