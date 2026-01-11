O Batalhão encerrou sua participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste domingo (11), após ser derrotado por 3 a 2 pelo Monte Roraima. A partida, válida pela última rodada da fase inicial, foi disputada na Arena Barueri. Com este revés, a equipe de Palmas deixa o torneio com três derrotas em três jogos.\nMesmo com a eliminação, o time tocantinense conseguiu balançar as redes pela primeira vez na competição, anotando dois gols. O Batalhão terminou na lanterna do Grupo 27, com 14 gols sofridos no total — sendo nove deles apenas na estreia contra o Palmeiras.\nCalendário esportivo de 2026 tem Copa do Mundo e início antecipado do Brasileirão\nFlamengo acaba com canoagem e dispensa medalhista olímpico Isaquias Queiroz\nO resultado positivo manteve as esperanças de classificação do Monte Roraima, que chegou aos seis pontos. O Palmeiras lidera a chave e joga contra o Remo, que soma quatro pontos, ainda na noite deste domingo.