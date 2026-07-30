O Batalhão FC estuda a viabilidade econômica para retornar ao futebol profissional ainda nesta temporada. A possibilidade surge após a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) prorrogar o prazo de adesão para a Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense. O clube busca superar o imbróglio jurídico decorrente do rebaixamento e da ausência em competições anteriores.\nCaso a participação seja confirmada, a estratégia da diretoria é utilizar a equipe Sub-20, que reiniciou os trabalhos nesta semana.\nSegunda Divisão Tocantinense: veja as piores campanhas da história do torneio\nNeymar deixa a seleção como maior artilheiro em jogos oficiais e o terceiro em Copas\nMais três clubes garantem vaga na Segundona Tocantinense; veja quem entra na disputa\nAtualmente, o Batalhão cumpre uma suspensão de 18 meses imposta por não ter disputado a Segunda Divisão de 2025. Como a agremiação já cumpriu pouco mais de dez meses da sanção, ultrapassando os 50% previstos no estatuto, há o embasamento legal para solicitar a redução da pena junto à FTF e obter a liberação para torneios oficiais.