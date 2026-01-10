O Batalhão, único clube tocantinense que está participando da Copa São Paulo de Futebol Júnior, joga contra o Monte Roraima neste domingo (11), às 8h45, na Arena Barueri. A disputa é pela terceira e última rodada da fase de grupos do torneio.\nO árbitro Paulo Ricardo Pereira Fernandes comanda a partida. Os times se enfrentam no Estádio Orlando Batista Novelli, em Barueri, e a transmissão acontece no canal do YouTube do Paulistão – veja o time de arbitragem abaixo.\nA equipe palmense ficou sem chances de classificação após perder os dois primeiros jogos, sendo que no segundo sofreu uma goleada de 9 a 0 diante do Palmeiras. O Batalhão se encontra em último lugar do Grupo 27 e não avança para a próxima fase da competição.\nCopa São Paulo 2026: Batalhão fecha 2ª rodada com goleada para o Palmeiras\nVeja datas e horários dos próximos jogos do Batalhão na Copinha 2026