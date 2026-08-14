A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) confirmou que o Batalhão e o União, de Araguaína, serão os representantes do Tocantins na Copa do Brasil Sub-20 de 2026. O Estado chega à sua oitava participação histórica no torneio nacional, que tem início agendado para o dia 9 de setembro.\nA definição das vagas ocorreu após o Tocantinópolis, atual campeão estadual da categoria em 2025, abrir mão de disputar o campeonato. Com a desistência da equipe alviverde, a primeira vaga tocantinense foi herdada pelo Batalhão, vice-campeão estadual.\nSérie Ouro de Futsal 2026 terá nove equipes na disputa; torneio começa em 26 de setembro\nSó Atlético-MG, entre os brasleiros, larga na frente nas oitavas continentais até agora; veja o que cada clube precisa\nTocantinense no futebol europeu, volante Vítor Carvalho se destaca no SC Braga e atrai interesse de gigantes do Brasil