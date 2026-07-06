A decisão do Campeonato Tocantinense Sub-20, realizada neste sábado (4), em Carmolândia, foi marcada por um incidente inusitado fora das quatro linhas. O Batalhão conquistou o título diante do União, mas a cerimônia de premiação não contou com as medalhas de campeão após um furto.\nDe acordo com informações, o sumiço dos objetos foi notado minutos após o encerramento da partida, no momento em que a estrutura para a entrega dos prêmios era organizada.\nGol, discussão e lágrimas: Neymar se despede das Copas após queda do Brasil\nEliminação do Brasil deve provocar onda de despedidas da seleção\nAncelotti explica escolha de Bruno Guimarães em vez de Vini Jr no pênalti: 'Fizemos uma estatística'\nA Federação Tocantinense de Futebol (FTF) acionou as forças de segurança locais e agentes de vigilância patrimonial do município conseguiram localizar e recuperar as medalhas pouco tempo depois.