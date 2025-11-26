O Batalhão, único representante do Tocantins na Capa São Paulo, conheceu nessa terça-feira os adversários da fase de grupos do torneio. Os 32 grupos da 56ª edição do torneio foram divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).\nVeja no Sportv: São Paulo ergue a taça de campeão da Copa São Paulo de Futebol Junior 2025\nO Batalhão, que disputará o torneio pela 1ª vez, caiu no grupo 27 com sede em Barueri. Estão na chave Remo, Monte Roraima e Palmeiras.\nPalmeiras toma a virada, perde para Grêmio e título fica quase impossível\nFelipe Fraga chega às finais da Stock Car 2025 na briga pelo título\nFlamengo tenta confirmar título brasileiro antes de batalha pela Libertadores\nO torneio começará no dia 2 de janeiro e será disputado por 128 equipes, divididas em 32 grupos com quatro times cada. Os dois melhores de cada chave avançam e, daí em diante, os confrontos são no formato mata-mata. A final será disputada no Pacaembu, no dia 25 de janeiro - aniversário da cidade de São Paulo.