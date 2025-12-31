O Batalhão divulgou nesta quarta-feira a lista dos 20 atletas inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe será comandada por Paulo César Pedreira Caroço, 52 anos, que assumiu o time em novembro de 2025.\nO Batalhão integra o Grupo 27, com sede em Barueri. O elenco embarca para lá no dia 1º de janeiro. A estreia na competição, que acontece no dia 5 de janeiro, às 17h15, será contra o Remo (PA), na Arena Barueri, em São Paulo. Palmeiras (SP) e Monte Roraima (RR) integram o restante do grupo.\nLista dos jogadores do Batalhão para a Copinha\nGoleiros: Moisés Alves e Daniel Teodoro.\nDefensores: Gustavo Damasceno, Yuri Moreno, Bruno Neres, Igor Gabriel, Sérgio Guilherme e Wendel Almeida.\nMeio-campistas: Ácklla Rodrigues, Arthur Nakamura, Erick Andrade, Guilherme Castro, Isaac da Silva, Ismaell Ferreira, Matheus Henrique e Thiago Henrique.