Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo ao marcar cinco gols nas duas primeiras partidas da Argentina no Mundial de 2026. O atacante, que completa 39 anos nesta quarta-feira (24), disputa a sexta Copa de sua carreira, nas quais balançou as redes por 18 vezes.\nIsso você já deve saber, foi amplamente divulgado na imprensa e nas redes --o que é natural para um feito histórico como esse.\nGoiás demite Daniel Paulista após quarto jogo sem vitória na Série B\nO que Brasil, Marrocos e Escócia precisam fazer para avançar ao mata-mata\nAncelotti confirma Neymar relacionado para jogo do Brasil contra a Escócia\nO que talvez pouca gente saiba é que a primeira grande influência de Messi foi sua avó materna, Celia, que morreu em 1998, quando ele tinha 11 anos. Foi justamente ela quem insistiu para que o artilheiro fosse aceito no Grandoli, clube local de Rosário, sua cidade natal. "O que mais me entristece é ela não ter visto o meu sucesso", disse o craque em entrevista a um site esportivo americano.