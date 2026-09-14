O Vila Nova entra em campo nesta segunda-feira (14) com a chance de liderar a Série B. Fora de casa, na Ressacada, o Tigre encara o Avaí pela 28ª rodada, a partir das 21h30, e precisa vencer o Leão para assumir a liderança.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e equipe de arbitragem)\nConcorrentes diretos do Vila Nova pela liderança tropeçaram na abertura da rodada, no domingo (13). O Juventude perdeu por 2 a 0 para o Athletic, em Caxias do Sul (RS), e o Novorizontino empatou em casa por 1 a 1 com o Cuiabá.\nCom os resultados, o Vila Nova só depende de si para assumir a liderança. Se vencer o Avaí, o Tigre chega aos 50 pontos e será o primeiro clube a alcançar 15 vitórias nesta edição da competição, levando a melhor no primeiro critério de desempate sobre Novorizontino, Juventude e Fortaleza, todos também com 50 pontos.