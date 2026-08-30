No último jogo que disputará em agosto, na tarde deste domingo (30), o Atlético-GO tenta, mais uma vez, se aproximar do G6 da Série B. O Dragão encara o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), a partir das 16 horas no duelo válido pela 25ª rodada.\nA equipe goiana iniciou a rodada na 9ª colocação com 36 pontos e em condições de subir na tabela. Do outro lado, o Avaí também precisa vencer para se manter fora da zona de rebaixamento. O Leão é o 16º colocado com 29 pontos, um ponto à frente do Ceará, que abre o Z4 em 17º.\nAs colocações antagônicas dos clubes retratam o estágio atual da Série B. Não se trata de uma diferença gigante de pontos - a vantagem do Dragão é de oito pontos sobre o Leão, mas de uma concorrência parelha que mostra equilíbrio da competição após a mudança no regulamento.