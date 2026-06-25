Com dois gols marcados na noite desta quarta-feira (24), na goleada por 3 a 0 sobre a Escócia, e sendo o grande protagonista da seleção brasileira, Vinicius Júnior falou sobre a grande fase que vive após muitas cobranças por atuações de destaque com a camisa da seleção brasileira.\nÉ sempre importante estar marcando gols, e eu consegui ir bem. Nada melhor do que um cenário como esse para marcar gols e fazer grandes jogos com a camisa da seleção brasileira. Sempre acreditei que, com trabalho e evolução, eu iria melhorar. Pelo meu trabalho e por tudo o que fiz no Real Madrid, eu tinha certeza de que, no momento certo, iria brilhar com a camisa da seleção brasileira. E nada melhor do que isso acontecer em uma Copa do Mundo”, disse o camisa 7.\nVini Jr. rasgou elogios a Carlo Ancelotti, classificando-o como o melhor treinador do mundo, e exaltou a goleada sobre os escoceses como a melhor atuação da seleção brasileira sob o comando do italiano.