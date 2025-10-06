A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou que não vai divulgar o áudio do VAR no lance de suposto pênalti não marcado a favor do São Paulo no clássico contra o Palmeiras, neste domingo (5).\nO árbitro Ramon Abatti Abel, e o juiz do VAR, Ilbert Estevam da Silva, que atuaram na vitória de virada de 3 a 2 do Palmeiras, no Morumbis, foram afastados\nO lance ocorreu aos nove minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava 2 a 0 para o São Paulo. O meia Allan escorregou em campo e derrubou o atacante chileno Gonzalo Tapia dentro da área. O árbitro entendeu tratar-se de choque normal e mandou seguir o jogo, sem que o VAR o chamasse para uma verificação na câmera.\nSegundo a CBF, como o lance não foi para revisão, não há a divulgação do áudio da conversa entre os árbitros.\nO São Paulo cobrou da entidade a divulgação dos áudios.