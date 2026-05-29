Atlético-GO e Goiás devem entrar em campo neste sábado (30) com mudanças nas formações iniciais. O clássico goiano pela 11ª rodada da Série B vai ocorrer a partir das 16 horas, no estádio Antônio Accioly.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nMandante do jogo, o Atlético-GO deve voltar a jogar com três zagueiros, como ocorreu no empate por 1 a 1 com o Criciúma há duas rodadas. O técnico Eduardo Souza deve avançar os laterais Ewerthon (direito) e Guilherme Lopes (esquerda). Na fase defensiva, os dois devem formar linha de cinco.\nNo ataque, o Atlético-GO deve ter a principal baixa, ao menos do time titular. O atacante Gustavo Coutinho não treinou normalmente nesta semana após deixar o jogo contra o São Bernardo com incômodo muscular.\nO artilheiro do Dragão evoluiu na reta final da preparação para o clássico, mas pode começar o jogo fora do time titular por precaução. Caso comece o duelo no banco, Guilherme Marques é o cotado para figurar na formação inicial. Com isso, Geovane Soares e Marrony devem fazer a dupla de ataque.