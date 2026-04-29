Reforçado por jogadores do elenco principal, o Atlético-GO decide na noite desta quarta-feira (29) a classificação à fase semifinal da Copa Centro-Oeste. O Dragão vai enfrentar o melhor time da competição, o Gama, já garantido na próxima fase da competição regional com 12 pontos, líder do Grupo B. A partida será no Estádio Antônio Accioly, a partir das 19 horas.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, preço de ingresso e arbitragem)\nO time atleticano (7 pontos) é vice-líder do Grupo B e joga por vitória simples para não ser ultrapassado por Anápolis e Porto Vitória-ES, ambos com 6 pontos e também com chances de garantir um lugar na fase seguinte.\nO time do Distrito Federal também lidera o Grupo A3 da Série D (10 pontos) e atualmente defende uma invencibilidade de 22 jogos na temporada.