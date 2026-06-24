O Atlético-GO volta a jogar no próximo domingo (28), no Estádio Antônio Accioly, diante da Ponte Preta, pela Série B. Os dois clubes já se enfrentaram nesta temporada, há pouco mais de três meses, pela 4ª fase da Copa do Brasil. O Dragão e a Macaca jogaram no dia 18 de março, também no Accioly, onde a equipe atleticana venceu o time campineiro por 1 a 0 - gol do uruguaio Kevin Ramírez, no segundo tempo.\nA maioria dos jogadores que devem atuar no domingo (28) pelo Atlético-GO esteve na partida válida pela Copa do Brasil. O rubro-negro atuou com Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Adriano Martins, Guiherme Marques; Matheus Índio (Cristiano), Igor Henrique, Guilherme Marques (Ariel); Kevin Ramírez (Derek), Léo Jacó e Marrony (Bruno José).\nEstádio de Palmas será interditado após críticas às condições do gramado