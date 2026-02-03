O Atlético-GO está classificado às quartas de final do Estadual, mas a oscilação do time, que soma 14 pontos nos 7 jogos disputados na fase inicial, preocupa. O Dragão não perdeu clássicos - empatou com o Goiás (1 a 1, no Estádio Antônio Accioly) e venceu o Vila Nova (2 a 1, no OBA, casa do rival) -, mas foi instável e jogou mal contra times do interior.\nO Dragão perdeu da Jataiense (3 a 1, fora) e empatou no último sábado com o Crac, em casa (0 a 0). A instabilidade nos resultados serviu para praticamente tirar da equipe a chance de terminar a 1ª fase na liderança.\nNa última rodada, o Dragão fecha a 1ª fase jogando contra o Goiatuba, que é penúltimo colocado, com 4 pontos, em Goiatuba. O discurso interno do Atlético-GO é o de se recuperar na competição, fechando a 1ª fase com vitória.\nComo o clube terá semana aberta para treinar, espera-se pela recuperação física de alguns jogadores e pelo crescimento da equipe, como um todo, para que entre forte e competitiva nas quartas de final.