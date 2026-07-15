O atacante Matheusinho, de 28 anos e atualmente no Ceará, poderá ser a próxima contratação do Atlético-GO para a sequência da Série B. O jogador atuou dez vezes na Segundona nacional e ainda não atingiu o limite de jogos (12) que impede uma transferência dentro da competição.\nA direção atleticana abriu negociações com o Santa Clara, de Portugal, detentor dos direitos econômicos do atleta. A intenção do presidente do Atlético-GO, Adson Batista, é negociar uma aquisição em definitivo do jogador ou de uma parte dos direitos.\nO dirigente espera finalizar as conversas com o presidente do Santa Clara, Ricardo Pacheco, nos próximos dias.\nMulticampeão no Tocantins, Jairo Nascimento negocia retorno à Segundona por clube de Palmas\nCopa do Mundo: Inglaterra e Argentina disputam vaga na final contra a Espanha; veja onde assistir