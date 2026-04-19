Num jogo equilibrado e com poucas chances de gol, o Atlético-GO empatou por 1 a 1 com o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 5ª rodada da Série B. O Dragão conseguiu o que havia planejado: pontuar fora de casa após início ruim na competição, com três derrotas seguidas. A equipe atleticana tem 4 pontos e começa uma campanha de recuperação.\nO time atleticano teve falhas defensivas e poucas vezes chegou à área adversária. Os gols foram marcados no primeiro tempo. O Botafogo-SP abriu o placar, com Morelli, num vacilo da zaga rubro-negra. O empate saiu de uma jogada com participação do atacante Gustavo Coutinho, que sofreu o pênalti (apontado com o uso do VAR) e converteu a penalidade.\nO Atlético-GO se prepara para jogar na noite da próxima quinta-feira (23), diante do Athletico-PR, em Curitiba, pela 5ª fase da Copa do Brasil.