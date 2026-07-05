Nos últimos dias, após a eliminação de Cabo Verde na Copa do Mundo - a seleção africana perdeu de 3 a 2 da Argentina, na prorrogação -, circula nas redes sociais a informação de que o Atlético-GO está negociando a contratação do goleiro Vozinha, de 40 anos e destaque individual de Cabo Verde. O presidente do Dragão, Adson Batista, negou a negociação, mas admitiu que o jogador foi oferecido.\n“Ele (Vozinha) nos foi oferecido, mas não tem negociação, porque eu não preciso de goleiro”, explicou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista. No elenco atleticano, os goleiros são Paulo Vitor, Paulo Henrique, Vladimir e Léo.\nVozinha estava no Desportivo Chaves, da 2ª Divisão de Portugal. Além do Atlético-GO, o nome dele também é especulado no Avaí e foi citado também em negociação com o Ceará.\nBrasil enfrenta a Noruega e Inglaterra encara o México: onde assistir aos jogos deste domingo na Copa do Mundo