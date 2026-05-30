Atlético-GO e Goiás fazem neste sábado (30) o terceiro e último clássico goiano do 1º turno da Série B. Os rivais estão em momentos diferentes na competição e reeditam a final do Campeonato Goiano. A partida será disputada a partir das 16 horas, no estádio Antônio Accioly, no complemento da 11ª rodada.\nO Dragão busca reabilitação imediata após perder em casa para o líder São Bernardo na rodada passada. O time rubro-negro ainda não deslanchou na Série B e precisa vencer o rival Goiás para se aproximar das primeiras colocações - iniciou a 11ª rodada em 14º.\nJá o time esmeraldino busca a quarta vitória seguida na competição. O Goiás se recuperou na Série B depois de quatro derrotas consecutivas, venceu Vila Nova, Botafogo-SP e Avaí, sem sofrer gol em nenhuma partida, para sair da 17ª posição e subir para o 6º lugar, dentro da faixa dos playoffs de acesso, que decidem duas vagas à Série A.