O Atlético-GO acertou a contratação do lateral esquerdo Yuri Silva, de 30 anos, que rescindiu contrato com o Náutico. Yuri Silva já está em Goiânia para fazer exames e deverá ser anunciado assim que for solucionado o transfer ban imposto pela Fifa ao clube, por causa de uma ação movida pelo uruguaio Alejo Cruz e cuja dívida ainda não foi quitada pelo Dragão.\nYuri Silva terá vínculo até o final da temporada com o Atlético-GO. Ele chega como opção na posição em que o elenco dispõe de Guilherme Lopes e do prata da casa Gustavo Daniel.\nA origem do jogador foi na base do Botafogo. Depois, ele atuou por clubes como Ponte Preta, Criciúma, futebol suíço e Náutico. Na atual temporada, ele atuou dez vezes na Série B e 11 no Campeonato Pernambuco, no qual foi vice-campeão.