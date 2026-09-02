O Atlético-MG avançou à semifinal da Copa do Brasil nesta terça-feira (1º) com uma vitória de virada sobre seu maior rival, o Cruzeiro. Na Arena MRV, o time atleticano fez 2 a 1, com dois gols em um intervalo de 12 minutos, e garantiu a classificação já que as duas equipes haviam empatado por 1 a 1 no jogo de ida.\nAgora, o time mineiro espera o vencedor de outro clássico, entre Grêmio e Internacional, também equilibrado nesta disputa. No jogo de ida, com a equipe colorada como mandante, houve empate por 0 a 0. A volta será na quinta-feira (3), às 20h (de Brasília), na casa gremista.\nNo empate mineiro, o Atlético-MG teve mais iniciativa nos primeiros minutos, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em chances claras de gol. Mesmo quando o Cruzeiro conseguiu equilibrar a posse de bola, os mandantes continuaram controlando as ações.