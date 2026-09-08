Jogadores de Corinthians e Santos estão na pré-lista montada por Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, para a convocação desta quarta-feira (9). O italiano vai selecionar 26 atletas para representar o Brasil nos amistosos contra Austrália e Índia.\nO UOL confirmou os nomes de Hugo Souza, Matheuzinho, André e Breno Bidon, jogadores do Corinthians. Gabriel Bontempo, do Santos, é outro nome que está na pré-lista.\nJoia do Al-Nassr também está entre os selecionados da pré-lista. Ângelo Gabriel, de 20 anos, vive um bom momento pelo time saudita.\nCom 'hat-trick' na estreia, Gabriel Viana lidera artilharia da Segunda Divisão Tocantinense\nFlamengo vira novo líder, e São Paulo joga a crise para o Corinthians\nA pré-lista contempla mais do que 26 jogadores e não é divulgada oficialmente. Os clubes destes atletas, no entanto, são informados da presença na relação.