Stephany Lopes durante campeonato de tênis de mesa (Isabela Brito/CBTM)\nCom apenas um ano de dedicação ao tênis de mesa, a atleta Stephany Lopes, de 15 anos, já acumula resultados expressivos e se posiciona como uma das principais revelações do esporte na Região Norte. A adolescente ocupa atualmente o 10º lugar no ranking nacional na categoria Sub-15 Feminino e se prepara para seu maior desafio no ano: o Campeonato Brasileiro.\nApesar do pouco tempo de treino, a mesatenista já subiu ao pódio em importantes competições. Recentemente, ela conquistou o segundo lugar na etapa de Brasília da Copa do Brasil de Tênis de Mesa e o terceiro lugar na etapa de Goiânia, consolidando seu nome no cenário esportivo. Além dos pódios, Stephany é a primeira colocada no ranking da Região Norte em sua categoria.\nPara a atleta, o esporte exige "rapidez, concentração e precisão", qualidades que ela tem demonstrado em sua trajetória. O próximo grande passo será a participação no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, que será realizado em Blumenau (SC) no final do ano.