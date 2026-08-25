Com noite iluminada de Kevin Viveros, o Athletico-PR venceu o Botafogo por 3 a 2, no Estádio Nilton Santos, em partida que encerrou a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante colombiano chegou a 16 gols na competição e assumiu a liderança isolada da artilharia, ultrapassando Pedro, do Flamengo, que tem 15.\nViveros fez dois dos três gols da vitória athleticana no Rio de Janeiro. Antes, João Cruz abriu o placar para os visitantes, que chegaram a uma vantagem de 2 a 0 com apenas 12 minutos de jogo, aproveitando uma sequência de vacilos da defesa botafoguense. O Alvinegro só conseguiu reagir no fim, com dois gols de Santi Rodríguez.\nTorcedores protestaram contra a má fase do Botafogo, que vem de eliminação na Copa Sul-Americana e não definiu um novo técnico. Gritos de "time sem vergonha" ecoaram logo após o terceiro gol do Athletico. A insatisfação, no entanto, logo deu lugar à empolgação nas arquibancadas, diante da tentativa de buscar um empate milagroso.