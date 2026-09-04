Há quatro jogos sem perder, o Vila Nova encara o Athletic-MG na noite desta sexta-feira (4), a partir das 20h30, na Arena Sicredi, pela 26ª rodada da Série B. O Tigre pode assumir a liderança da competição, e para isso terá de vencer uma equipe que vem de três derrotas consecutivas na Segundona.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e arbitragem)\nO Vila Nova tem a oportunidade de dormir na ponta da Série B. Neste momento, a equipe colorada está em 2º lugar, com 44 pontos, dois a menos do que o líder Juventude. Como o time gaúcho só joga no sábado (5), às 18 horas, contra o Atlético-GO, uma vitória colorada garantirá o Tigre na 1ª posição por quase um dia.\nPara terminar a rodada na ponta, o Vila Nova precisa ganhar e torcer para que o Juventude não vença o Dragão no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Portanto, o Tigre precisará de uma ajuda do rival rubro-negro para assumir a liderança ao término da 26ª rodada.