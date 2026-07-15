Depois de perder André Luís, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para o confronto diante do Criciúma no próximo final de semana, o Vila Nova terá de arcar também com a ausência de outro atacante titular: Ryan, que sofreu uma lesão no menisco do joelho direito, passou por artroscopia e ficará afastado de quatro a seis semanas.\nNa derrota para o Juventude por 1 a 0 na semana passada, no Alfredo Jaconi, Ryan foi retirado de maca logo aos 16 minutos do 1º tempo, não conseguiu retornar e foi substituído, dando lugar a Bruno Xavier. Em Goiânia, o atacante passou por exames, que detectaram a necessidade de uma cirurgia para corrigir a lesão.\nMulticampeão no Tocantins, Jairo Nascimento negocia retorno à Segundona por clube de Palmas\nCopa do Mundo: Inglaterra e Argentina disputam vaga na final contra a Espanha; veja onde assistir