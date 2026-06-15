O atacante Bruno Sávio não deve mais atuar pelo Goiás. O jogador de 31 anos negocia com a direção do clube goiano a rescisão de contrato.\nBruno Sávio teria solicitado para deixar o Goiás após a goleada sofrida para o Novorizontino pela 12ª rodada da Série B, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente pela direção esmeraldina.\nAraguaína aplica goleada histórica de 9 a 0 no Galvez e avança na Série D\nAncelotti diz priorizar organização defensiva do Brasil para a Copa\nArsenal derrota Atlético e volta à final da Champions League após 20 anos\nPor causa da negociação com a direção, Bruno Sávio não foi relacionado pelo técnico Daniel Paulista para o jogo contra o Athletic-MG. O treinador teve de relacionar o atacante Halerrandrio, que retornou ao clube goiano após empréstimo cedido ao Palmeiras.