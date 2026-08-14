O atacante Dellatorre, artilheiro do Vila Nova na temporada, mas que não vive boa fase, afirmou que os gols vão voltar a sair naturalmente. Além disso, o jogador avaliou o momento de instabilidade do time colorado na Série B e projetou o clássico diante do Atlético-GO no próximo final de semana.\n“A gente sabe que atacante vive de gol. Eu me cobro para poder sempre melhorar, mas o grupo, as vitórias acho que é o mais importante. Os gols vão sair naturalmente, eu estou bem tranquilo em relação a isso. Tenho tentado evoluir, os gols vão voltar a sair e (vou) poder ajudar a equipe do Vila”, comentou.\nSérie Ouro de Futsal 2026 terá nove equipes na disputa; torneio começa em 26 de setembro\nSó Atlético-MG, entre os brasleiros, larga na frente nas oitavas continentais até agora; veja o que cada clube precisa