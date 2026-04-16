O artilheiro Dellatorre iniciou a transição física nesta quinta-feira (16) e é dúvida para a próxima partida do Vila Nova na temporada, contra o Operário-PR. No jogo em questão, a equipe deve contar com o retorno do atacante André Luís entre os relacionados. Já o atacante Emerson Urso ficará indisponível por cerca de dois meses.\nNo último jogo contra a Ponte Preta, em que o Vila Nova ganhou por 1 a 0 no Estádio Moisés Lucarelli, os três jogadores mencionados não atuaram: André Luís, por desconforto no joelho esquerdo; Dellatorre, por tendinite no joelho esquerdo; e Emerson Urso, que passou por procedimento cirúrgico para retirada de material de síntese no calcâneo esquerdo.\nNa última segunda-feira (13), André Luís iniciou o processo de transição física. Ele deve figurar no banco de reservas neste sábado (18), a partir das 18h30, no OBA, na partida diante do Operário-PR pela 5ª rodada da Série B.