O Remo voltou à Série A do Brasileiro após 31 anos, neste domingo (23), e teve como destaque da sua campanha o atacante Pedro Rocha. O jogador, de 31 anos, voltou a ter brilho no futebol nacional após alguns anos convivendo com problemas.\nRESSURGIMENTO DE PEDRO ROCHA\nPedro Rocha marcou 15 gols e foi o artilheiro da Série B. Um deles, inclusive, marcado na vitória do último domingo por 3 a 1, sobre o Goiás, e que garantiu o acesso dos paraenses.\nMas os últimos anos não foram dos melhores para o centroavante. Após voltar do futebol europeu, Pedro até se destacou no Cruzeiro, em 2019, mas acabou fazendo parte da campanha que culminou no rebaixamento do time mineiro no Brasileirão.\nO atacante chegou ao Flamengo cercado de expectativas, mas conviveu com lesões. Durante o empréstimo feito pelo Spartak Moscou, ele só conseguiu entrar em campo 11 vezes, marcou um gol e deixou o clube sem deixar muitas saudades.