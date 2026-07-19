Mikel Oyarzabal não tem a mesma grife e está longe de chamar atenção como goleadores como Mbappé, Messi, Haaland e Harry Kane, mas o atacante espanhol não sente o peso de fazer parte do ataque da Espanha e é o artilheiro da equipe finalista da Copa do Mundo. O jogador de 29 anos marcou cinco gols na atual edição do Mundial e foi um dos responsáveis por levar os espanhóis à decisão.\nOyarzabal não é um atleta comum. Por influência dos pais, não jogava apenas futebol na infância. Seu pai, Ernesto, influenciou o garoto a praticar judô e posteriormente ele fez natação. O hoje atacante chegou a conquistar algumas medalhas no esporte aquático antes de se dedicar exclusivamente ao futebol, aos 12 anos.\nNascido e criado em Eibar, no País Basco, no norte da Espanha, Oyarzabal foi revelado pelo clube que leva o nome da sua cidade natal. Durante alguns anos, treinava durante o dia e estudava. No Eibar, ele jogou apenas nas categorias de base, do sub-12 ao sub-15, quando foi contratado pela equipe que defende até os dias atuais: a Real Sociedad.