O Arsenal levou ao delírio os torcedores presentes no Emirates Stadium, em Londres, na noite de terça-feira (5), e avançou pela segunda vez em sua história à final do principal campeonato europeu. Com uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético de Madrid, obteve sua classificação para a decisão da edição 2025/26 da Champions League, contra Bayern ou Paris Saint-Germain.\nApós um empate por 1 a 1 no jogo de ida, na semana passada, em Madri, o gol do atacante Bukayo Saka na partida de volta foi suficiente para definir a vaga. O placar foi definido em um rebote no finalzinho do primeiro tempo, e os donos da casa tiveram consistência para sustentar a vantagem após o intervalo.\nKimi Antonelli bate Norris e amplia liderança na Fórmula 1; Bortoleto ganha nove posições\nTocantinópolis e Tuna Luso ficam no empate pelo Brasileiro Série D