Não faltam figuras históricas, ídolos, em 130 anos de Flamengo. Só dois deles levantaram 15 troféus com a camisa vermelha e preta.\nGiorgian de Arrascaeta e Bruno Henrique buscarão o 16º neste sábado (29), no estádio Monumental de Lima. Mais do que isso, trabalham para ser os primeiros a levantar três vezes a Copa Libertadores como atletas do mesmo clube brasileiro.\nEles são os únicos remanescentes em campo das conquistas continentais em 2019 e 2022 o técnico Filipe Luís e o auxiliar Rodrigo Caio, agora ex-jogadores, estão no banco. E têm a chance de ampliar sua enorme importância na história rubro-negra.\nAmbos chegaram ao clube em 2019, ano em que se iniciou uma série histórica de conquistas. De lá pra cá, além das citadas Libertadores, o rubro-negro levou cinco vezes o Campeonato Carioca, duas vezes o Campeonato Brasileiro, duas vezes a Copa do Brasil, três vezes a Supercopa do Brasil e uma vez a Recopa Sul-Americana.