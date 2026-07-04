Com mais um gol de Lionel Messi, a atual campeã, Argentina, sofreu bem mais do que o desejado por sua torcida, mas conseguiu vencer a seleção estreante de Cabo Verde por 3 a 2 nesta sexta-feira (3), em partida válida pela 2ª fase da Copa do Mundo, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida.\nDiferentemente dos jogos anteriores, em que venceu com bem mais tranquilidade, a vitória argentina, desta vez na quente e úmida região de Miami, teve ares dramáticos típicos de um tango argentino, para sofrimento dos milhares de torcedores de azul e branco nas arquibancadas, com a equipe de Cabo Verde endurecendo o jogo e buscando a igualdade duas vezes no placar, a segunda delas já na prorrogação.\nNas oitavas de final, a equipe do treinador Lionel Scaloni entra mais uma vez como a franca favorita contra outra seleção africana, do Egito, que eliminou a Austrália mais cedo também nesta sexta-feira, em Dallas, na disputa de pênaltis. A partida entre argentinos e egípcios está marcada para a próxima terça-feira (7), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.