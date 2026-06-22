A Copa do Mundo segue nesta segunda-feira (22) com quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. O dia reúne seleções tradicionais como Argentina, França e Noruega, que entram em campo em busca de resultados positivos para avançar na competição.\n14h - Argentina x Áustria (Grupo J)\nTransmissão: Globo, SporTV, CazéTV e ge tv (Globoplay)\nFIQUE DE OLHO\nA Argentina volta a campo após bom início na competição e tenta manter o ritmo para encaminhar a classificação no Grupo J. A Áustria também chega embalada e promete dificultar o confronto.\nAraguaína perde para o Nacional e sai em desvantagem na Série D\nRally Jalapão define campeões da 12ª edição em Palmas\nParreira tem quadro pulmonar estável e sedação está sendo reduzida, diz hospital\n18h - França x Iraque (Grupo I)\nTransmissão: CazéTV\nA França entra em campo como uma das favoritas ao título e busca mais uma vitória na fase de grupos. O Iraque tenta surpreender para seguir vivo na disputa por vaga nas oitavas.