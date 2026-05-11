A Argentina divulgou nesta segunda-feira (11) a pré-lista oficial com 55 jogadores para a Copa do Mundo de 2026.\nFlaco López e Giay, do Palmeiras, são os únicos integrantes que atuam no futebol brasileiro. A lista final da seleção contará com 26 nomes.\nPista de atletismo do estádio Olímpico fecha para obras no dia 18; reforma dura seis meses\nLionel Messi também consta na pré-lista, mesmo com Scaloni mantendo mistério sobre a presença do camisa 10 na lista final. Em março, o treinador afirmou que "Se Messi decide vir à Copa do Mundo, que aproveite, não vou me cansar de dizer isso. Logicamente, sabemos que ele compete". Já o jogador do Inter Miami ainda não deixou claro se jogará ou não a Copa.\nAncelotti fecha pré-lista com 55, que deve ter Neymar, Estêvão e Thiago Silva\nTocantinópolis vira contra a Tuna Luso e vence a primeira na Série D