As quartas de final da Copa do Mundo de 2026 chegam ao fim neste sábado (11) com dois confrontos que valem vaga nas semifinais. Às 18h, Noruega e Inglaterra duelam no Hard Rock Stadium, em Miami. Mais tarde, às 22h, a Argentina enfrenta a Suíça no Arrowhead Stadium, em Kansas City. As partidas terão transmissão ao vivo na internet e acompanhamento em tempo real pelo ge..\n'Não somos influenciados por ninguém', diz diretor de arbitragem da Fifa\nHernane Brocador, ex-Flamengo, acerta com clube de Dianópolis para torneio amador\nProjeção de Guto Ferreira para o acesso se confirma em 60% das edições da Série B\nNoruega x Inglaterra\nNoruega e Inglaterra abrem a programação do dia às 18h (horário de Brasília). A seleção norueguesa tenta manter a campanha surpreendente após eliminar o Brasil nas oitavas de final, enquanto os ingleses chegam embalados pela vitória sobre o México. O vencedor garante vaga na semifinal da Copa do Mundo.