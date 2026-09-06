Após a partida entre Atlético-GO e Juventude, o árbitro Ramon Abatti Abel relatou em súmula a denúncia de racismo do goleiro rubro-negro Paulo Vitor. Segundo o documento, o jogador declarou ao árbitro que um torcedor proferiu a frase “joga a bola, macaco”. Além disso, um dirigente do clube gaúcho relatou que o goleiro teria quebrado depois uma placa de identificação do vestiário.\nDe acordo com a súmula, Paulo Vitor dirigiu-se ao quarto árbitro, Eduardo Fernandes Bastos, e contou que um torcedor havia feito um gesto de macaco na direção dele. Em seguida, o goleiro dirigiu-se a Ramon Abatti Abel e denunciou o ato de racismo. O árbitro então realizou o gesto oficial (x) informando o que havia acontecido.\nSegundo o árbitro, não foi realizado o protocolo na íntegra do antirracismo, pois a primeira etapa é a paralisação do jogo, e o relato aconteceu quando o jogo já havia finalizado.