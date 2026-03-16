O primeiro confronto da semifinal entre Capital e Tocantinópolis foi marcado por uma confusão generalizada logo após o encerramento da partida. Na súmula do jogo, o árbitro Fernando Henrique Alcântara registrou quatro expulsões e detalhou a participação de dois jogadores do Capital que, embora não estivessem relacionados, invadiram o campo e chegaram a ameaçar a equipe de arbitragem.\nA tensão escalou ainda nos acréscimos, quando Rian Carioca se queixou de ter sido atingido por um soco de Murilo, lance que o árbitro mandou seguir. Com o apito final, Rian tentou confrontar o oponente, mas foi segurado inicialmente. No entanto, mesmo com o queixo apresentando sangramento, o atleta do Capital insistiu na busca pelo adversário, o que desencadeou o tumulto no gramado.\nVeja o vídeo no Globo Esporte TO: Vídeo mostra confusão durante jogo entre Capital e Tocantinópolis