O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) suspendeu nesta quarta-feira (19) por 40 dias o árbitro Ramon Abatti Abel, e o VAR Ilbert Estevam, pelos erros cometidos pela dupla na partida entre São Paulo e Palmeiras, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no início de outubro.\nOs dois foram enquadrados no Artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por "deixar de observar as regras da modalidade".\nEles foram punidos com 20 dias de suspensão por não terem marcado pênalti do volante Allan, do Palmeiras, em cima do atacante chileno Gonzalo Tapia, do São Paulo. E receberam mais 20 dias de punição pelas não expulsões de Andreas Pereira e Gustavo Gómez, do time de Abel Ferreira.\nO lance do pênalti não marcado ocorreu aos nove minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava 2 a 0 para o São Paulo. O meia Allan escorregou em campo e derrubou o atacante Tapia dentro da área.