O árbitro Wilton Pereira Sampaio e o assistente Bruno Pires, ambos goianos, foram escalados para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026, entre México e África do Sul, marcado para a próxima quinta-feira (11), a partir das 16 horas, no Estádio Azteca, na Cidade do México.\nCom estádio Olímpico indisponível, Goiânia jogará Divisão de Acesso em Aparecida de Goiânia; veja tabela\nPalmas recebe etapa do Brasileiro de Motocross com disputa acirrada pela liderança do campeonato\nChorei no colo dos meus pais, diz Estêvão sobre lesão que o tirou da Copa do Mundo\nWilton Pereira Sampaio, natural de Teresina de Goiás, e Bruno Pires, de Bela Vista de Goiás, são os representantes goianos no quadro de arbitragem da Copa do Mundo. Wilton participará de seu 3º Mundial, após atuar como VAR em 2018, na Rússia, e apitar em 2022, no Catar. Bruno Pires vai para a sua 2ª participação, após ser assistente há quatro anos.