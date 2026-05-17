SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na véspera da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, Neymar viveu uma situação incomum neste domingo (17). Um erro da arbitragem antecipou sua saída de campo na partida entre Santos e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.Aos 17 minutos do segundo tempo, o camisa 10 estava fora do gramado recebendo atendimento médico após relatar dores na panturrilha, enquanto o Santos preparava uma substituição. A troca definida pela comissão técnica previa a saída de Escobar para a entrada de Robinho Jr., mas, no momento da sinalização conduzida pelo quarto árbitro Bruno Mota Correia, a placa eletrônica mostrou, por engano, o número de Neymar.Mesmo com a ficha oficial da arbitragem registrando Escobar como o jogador a ser substituído, o árbitro principal Paulo Cesar Zanovelli da Silva considerou a alteração concluída após a entrada de Robinho Jr. e impediu o retorno de Neymar ao campo. A decisão provocou protestos imediatos de jogadores e integrantes do banco santista.O mais inconformado era o próprio camisa 10. Neymar chegou a tirar das mãos de Bruno Mota Correia o documento entregue pela comissão técnica santista com a substituição correta e o exibiu para um cinegrafista à beira do gramado, numa tentativa de comprovar o erro.Por ter voltado ao campo sem autorização, o craque ainda recebeu um cartão amarelo.A arbitragem, porém, manteve a decisão sob o argumento de que Robinho Jr. já havia participado da partida.Após a partida, usando um casaco verde e amarelo, Neymar disse que está vivendo a expectativa de ser convocado por Ancelotti. Segundo ele, a roupa escolhida para a entrevista não foi uma mensagem para o técnico italiano e, sim, um presente que ele recebeu do filho do ex-jogador inglês David Beckham."Sou brasileiro como você também é. Todo o mundo está esperando isso. Obviamente que é meu sonho, sempre deixei isso bem claro a vocês, estar na Copa do Mundo. Trabalhei para isso", disse o jogador, antes de contar sobre o presente."Esse casaco foi presente de um amigo meu, que é o filho do Beckham, o Romeo Beckham. Ele escreveu aqui até um negócio das Olimpíadas. Falei para ele que iria usar. Foi por isso, não foi por nada de mandar mensagem. É um clima que todo o mundo está esperando, todo o mundo esperando a convocação de amanhã. Por que não usar? Além de ser jogador, quero estar lá. Se eu não estiver, vou ser mais um torcendo pelo Brasil na Copa", acrescentou.Ainda que a polêmica possa ter prejudicado o Santos e, sobretudo, Neymar, até o momento do ocorrido, o camisa 10 fazia uma atuação discreta. Com a missão de mostrar à comissão técnica de Carlo Ancelotti que está em condições físicas de ser convocado para defender o Brasil na Copa do Mundo, Neymar produziu pouco em campo. Não venceu muitos duelos individuais, não conseguiu imprimir suas arrancadas características nem encontrou maneiras de ajudar a equipe a se organizar ofensivamente.No momento em que ocorreu o erro da arbitragem, Cuca tentava justamente aumentar o poder ofensivo da equipe, que perdia por 3 a 0 placar construído ainda no primeiro tempo, com dois gols de Breno Lopes e um de Josue, e mantido até o apito final.A situação santista ficou ainda mais delicada aos 27 minutos, quando Álvaro Barreal foi expulso e deixou a equipe com um homem a menos na reta final da partida.Agora, Neymar tem pouco mais de 24 horas para saber se seu esforço em campo, no tempo em que conseguiu jogar, foi suficiente. A convocação será nesta segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), em um evento promovido pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro."Fisicamente, me sinto muito bem. Venho melhorando a cada jogo e fiz o máximo que pude. Não foi fácil. Confesso que não foi fácil. Foram anos de muito trabalho, também de muita falação errada sobre minhas condições e o que eu fazia", disse Neymar."É muito triste a forma como a galera fala sobre isso. Trabalhei firme, quieto, em casa, sofrendo pelo que as pessoas falavam e deu tudo certo. Cheguei inteiro até onde eu queria. Fico feliz pelo meu rendimento e por tudo o que fiz até agora. Que amanhã seja o que Deus quiser. Independente do que for acontecer, com certeza o Ancelotti convocará os 26 melhores para essa guerra", finalizou o craque.