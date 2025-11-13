A árbitra assistente Sara Almeida e os colegas de arbitragem, que atuavam em uma partida amadora em Tocantinópolis, região norte do Tocantins, foram vítimas de agressão. A confusão teria iniciado após a expulsão do técnico da equipe do Boca Júnior, que enfrentava o Caribe pela Copa Máster 40+, no Estádio Lauro Assunção. A Polícia Militar atendeu à ocorrência na última terça-feira (11).\nSegundo a polícia, o treinador do Boca Júnior, Benízio Gomes, de 46 anos, reagiu à expulsão com um tapa no rosto do árbitro. Próxima à confusão, a árbitra assistente Sara Almeida tentou intervir e foi agredida com um soco no rosto. Uma funcionária da Secretaria de Esportes também tentou intervir e foi atingida por um soco. Em contato com a TV Anhanguera, o treinador admitiu o erro e disse ter agido no calor da emoção.