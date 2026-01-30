Após 16 anos, o Araguaína retorna à Copa do Brasil em busca de uma classificação inédita para a segunda fase. O Tourão do Norte garantiu sua vaga na edição de 2026 após conquistar o título do Campeonato Tocantinense de 2025, o que também assegurou o calendário do clube no Campeonato Brasileiro Série D e na Copa Centro-Oeste.\nO adversário na primeira fase será o Primavera-SP, em confronto único no estádio Mirandão, em Araguaína. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda definirá a data da partida.\nAraguaína conhece adversário da 1ª fase da Copa do Brasil\nGuaraí e Palmas mudam comando técnico após derrotas no Estadual\nCapital, Tocantinópolis e Araguaína têm confrontos e mandos definidos na Copa do Brasil\nHistórico na competição\nEsta será a terceira participação do Araguaína no torneio nacional. Nas duas ocasiões anteriores, em 2007 e 2010, o time foi eliminado logo na estreia.