Com a missão de reverter a desvantagem na Série D do Campeonato Brasileiro, o Araguaína entra em campo neste domingo (28), às 17h, em Manaus, com três ausências confirmadas para o duelo decisivo contra o Nacional-AM. O Tourão do Norte não terá à disposição os jogadores William, Ailton Jr. e Alan Calbergue para este confronto válido pela volta da 2ª fase da competição nacional.\nApós sofrer um revés por 1 a 0 na partida de ida, o time tocantinense precisa obrigatoriamente de uma vitória. Um triunfo por apenas um gol de diferença leva a definição da vaga para a cobrança de pênaltis, enquanto uma vitória por dois ou mais gols garante a classificação direta ainda no tempo regulamentar.\nBrasil na 2ª fase: veja data, horário e local do próximo jogo da seleção na Copa\n'Sou, com honra, parte deste país', diz Ancelotti sobre cantar hino do Brasil